Александр Соболев: «Это лучший день рождения в жизни»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после победы в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (6:1). Сам форвард оформил дубль в свой день рождения.

«Наверное, это лучший день рождения в жизни и лучший матч в «Спартаке». Останется ли Тедеско? Не знаю, посмотрим», — сказал Соболев.

(Севастиан Терлецкий)