Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Соболев: «Это лучший день рождения в жизни»

21:44
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после победы в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (6:1). Сам форвард оформил дубль в свой день рождения.

«Наверное, это лучший день рождения в жизни и лучший матч в «Спартаке». Останется ли Тедеско? Не знаю, посмотрим», — сказал Соболев.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир