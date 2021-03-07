Александр Соболев: «Это лучший день рождения в жизни»
21:44
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после победы в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (6:1). Сам форвард оформил дубль в свой день рождения.
«Наверное, это лучший день рождения в жизни и лучший матч в «Спартаке». Останется ли Тедеско? Не знаю, посмотрим», — сказал Соболев.
(Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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