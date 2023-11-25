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Сегодня, 10:12

Деменко назвал основную проблему «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о сложностях красно-белых в текущем сезоне.

«На сегодняшний день сыграно уже много игр, а у «Спартака», по большому счету, нет оптимального состава. Да, мы видим, что защитная линия сейчас практически не меняется, но что касается полузащиты и нападения... Столько перестроений, столько разговоров. Сначала была история с Джикией, потом с Соболевым. Все это накладывает свой отпечаток», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

«Спартак» 25 ноября на выезде сыграет с «Балтикой» в матче 16-го тура РПЛ. После первого круга команда Гильермо Абаскаля с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: «Газета.Ru»
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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РПЛ: ЦСКА — «Динамо», «Крылья Советов» — «Локомотив». Расписание и результаты матчей 16-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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