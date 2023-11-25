Сычев — о возможном конфликте Дзюбы и Пиняева: «Эта история и выеденного яйца не стоит»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о потасовке между игроками железнодорожников Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Иногда смотрю за тем, что происходит в футболе. Дзюба и Пиняев? Нет, давайте не надо. Вы же понимаете, что эта история и выеденного яйца не стоит. Что касается их игры, она отличная», — сказал Сычев «СЭ».

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Как утверждал источник, во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.