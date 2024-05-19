Мастерной: «Стараемся не думать о месте в таблице. «Факелу» нужно просто побеждать»

Защитник «Факела» Владислав Мастерной поделился мнением о месте воронежцев в турнирной таблице РПЛ.

«Стараемся об этом не думать. Нужно просто побеждать. Надеюсь, мы это сделаем в последнем матче сезона и останемся в РПЛ», — цитирует Мастерного «Евро Футбол».

После 29 туров РПЛ «Факел» набрал 29 очков и занимает 14-е место в таблице. 25 мая воронежцы примут «Ахмат» в последнем туре чемпионата.