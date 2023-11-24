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24 ноября, 23:48

Кузьмичев: «На месте «Спартака» поставил бы Эшуорту твердую «двойку» и расстался бы с ним»

Алина Савинова
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался о работе спортивного директора клуба Пола Эшуорта.

«Из того, что я увидел и знаю, поставил бы ему твердую «двойку» и расстался бы с ним. Для меня важна система подготовки молодых игроков, а он как спортивный директор к ней никак не относился и не принимал в ней участие. Это ненормально, потому что воспитанники — главный актив клуба. Например, он не сделал ничего, чтобы возразить вторую команду», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Эшуорт стал спортивным директором в «Спартаке» в сентябре 2022 года. Ранее британец работал в «Вентспилсе», «Риге», «Астане», «Ростове», а также «Брайтоне».

На данный момент московская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка за 15 туров. 22 ноября сообщалось, что в «Спартаке» урезали функционал Эшуорта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-na-meste-spartaka-postavil-by-e-shuortu-tverduyu-dvojku-i-rasstalsya-by-s-nim/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
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26.11 19:00
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Джон Кордоба

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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И К Ж
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