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«Газпром Арена» заняла 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира

18:52
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Стадион «Зенита» «Газпром Арена» занял 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира, сообщает 19 мая официальный сайт клуба.

По данным Buro Happold в рамках исследования Brand Finance домашний стадион сине-бело-голубых — единственный из российских, который вошел в топ-60 футбольных сооружений планеты.

Арены оценивались по трем показателям — интерес для болельщиков, доходы от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние на то, что происходит на поле, то есть способность создавать эффект «12-го игрока».

Первое место занял стадион «Тоттенхэм Хотспур», второе — «Уэмбли», третье — «Камп Ноу».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-19-gazprom-arena-zanyala-21-mesto-v-reytinge-luchshikh-stadionov-mira.htm

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