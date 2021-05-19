«Газпром Арена» заняла 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира

Стадион «Зенита» «Газпром Арена» занял 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира, сообщает 19 мая официальный сайт клуба.

По данным Buro Happold в рамках исследования Brand Finance домашний стадион сине-бело-голубых — единственный из российских, который вошел в топ-60 футбольных сооружений планеты.

Арены оценивались по трем показателям — интерес для болельщиков, доходы от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние на то, что происходит на поле, то есть способность создавать эффект «12-го игрока».

Первое место занял стадион «Тоттенхэм Хотспур», второе — «Уэмбли», третье — «Камп Ноу».