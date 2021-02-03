ЦСКА обыграл «Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании

ЦСКА обыграл «Мурсию» 3 февраля в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе (Испания) — 3:1.

В составе красно-синих дублем отличился нападающий Илья Шкурин, еще один гол забил полузащитник Никола Влашич.

28 января ЦСКА уже проводил товарищеский матч с «Мурсией» — тогда армейцы разгромили испанскую команду со счетом 5:0. Красно-синие будут находится на сборе в Испании до 19 февраля.

Товарищеские матчи

ЦСКА — «Мурсия» — 3:1 (1:0)

Голы: Шкурин, 5 (1:0). Каррильо, 62 (1:1). Шкурин, 71 (2:1). Влашич, 87 — с пенальти (3:1).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дзагоев (Марадишвили, 78), Ахметов, Влашич, Зайнутдинов, Сигурдссон, Эджуке, Шкурин.

3 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».