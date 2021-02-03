«Ахмат» разгромил «Кызыл-Жар» на сборе в Турции

«Ахмат» обыграл «Кызыл-Жар» 3 февраля в товарищеском матче в рамках сбора в Турции — 5:1.

В составе команды из Грозного дублем отличились полузащитник Артем Полярус и нападающий Георгий Мелкадзе, один гол на свой счет записал хавбек Халид Кадыров. Единственный гол команды из Казахстана забил Сергей Скорых.

Товарищеские матчи

«Ахмат» — «Кызыл-Жар» — 5:1 (1:0)

Голы: Полярус, 32 (1:0). Мелкадзе, 64 (2:0). Кадыров, 70 (3:0). Полярус, 76 (4:0). Мелкадзе, 83 (5:0). Скорых, 87 (5:1).