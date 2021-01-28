ЦСКА разгромил «Мурсию» в товарищеском матче

ЦСКА в контрольном матче на сборах в Испании разгромил местную «Мурсию» (5:0). Голами в составе армейцев отличились Никола Влашич, Бактиер Зайнутдинов, Чидера Эджуке, Илья Шкурин и Тигран Аванесян.

Эта победа стала второй для армейцев на сборе. 23 января команда Виктора Гончаренко обыграл сборную свободных агентов со счетом 7:0.

ЦСКА проведет в Кампоаморе два сбора, команда будет находиться в Испании до 19 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Мурсия» — 5:0 (2:0)

Голы: Влашич, 8 (1:0). Зайнутдинов, 33 (2:0). Эджуке, 63 (3:0). Шкурин, 80 (4:0). Аванесян, 82 (5:0).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Мариу Фернандес (Васин, 46), Магнуссон (Щенников, 46), Дивеев (Котин, 46), Дзагоев (Карпов, 46), Ахметов (Обляков, 46), Влашич (Аванесян, 46), Тикнизян (Марадишвили, 46), Зайнутдинов (Эджуке, 46), Сигурдссон (Яковлев, 46), Чалов (Шкурин, 46).

28 января. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».