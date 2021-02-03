Широков назвал реальной возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал в беседе с «СЭ» возможную отмену лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

Ранее, 3 февраля, президент РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что является противником лимита. По его мнению, наличие лимита на легионеров в данный момент является вынужденной мерой.

— Если лимит вообще отменять — это одно. Если будут менять формулу — другое. А если говорить реально ли это, то почему нет? Мы жили в то время, когда его практически не было. И что? Даже что-то выигрывали. Считаю, будет лучше, когда начнут больше вкладывать в детско-юношеский спорт и в инфраструктуру.

Будет лимит или нет — это не играет роли. Если будут доморощенные игроки, то и будет пофиг на лимит. Еще раз: у нас не было практически лимита. Были тогда какие-то завоевания, но они продиктованы еще советской системой подготовки. Не в лимите дело, — сказал Широков.

С сезона-2020/21 лимит в чемпионате России работает по схеме «8 легионеров+17 россиян» в заявке команды на турнир.

(Данил Алешин)