15:05 | Футбол — РПЛ

ЦСКА – "Крылья Советов": Магнуссон удвоил преимущество хозяев

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон забил гол на 48-й минуте матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Встреча проходит на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.

Ранее нападающий Федор Чалов открыл счет в этой встрече на 4-й минуте.

 

ЦСКА - Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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