ЦСКА – "Крылья Советов": Магнуссон удвоил преимущество хозяев

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон забил гол на 48-й минуте матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Встреча проходит на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.

Ранее нападающий Федор Чалов открыл счет в этой встрече на 4-й минуте.

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