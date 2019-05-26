14:06 | Футбол — РПЛ

Чалов забил 14-й гол в чемпионате. Его ЦСКА посвятил Гончаренко

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

Теперь на счету Чалова 14 голов в РПЛ. 21-летний россиянин возглавляет гонку бомбардиров турнира.

23 мая Гончаренко стал отцом – у него родился сын. ЦСКА посвятил забитый мяч 41-летнему белорусскому специалисту.

 

ЦСКА - Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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