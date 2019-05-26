Чалов забил 14-й гол в чемпионате. Его ЦСКА посвятил Гончаренко

Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
Теперь на счету Чалова 14 голов в РПЛ. 21-летний россиянин возглавляет гонку бомбардиров турнира.
23 мая Гончаренко стал отцом – у него родился сын. ЦСКА посвятил забитый мяч 41-летнему белорусскому специалисту.
🔥 Фёдор Чалов закрепляется на первой строчке гонки бомбардиров!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 26 мая 2019 г.
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