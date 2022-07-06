Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:05

Источник: ЦСКА готов предложить пять миллионов евро за полузащитника «Пармы» Сиприена

ЦСКА готов предложить пять миллионов евро за полузащитника «Пармы» Сиприена
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ЦСКА готов предложить за полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена пять миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, переговоры между клубами могут начаться в ближайшее время.

Прошедший сезон 27-летний француз провел на правах аренды в «Нанте», за который забил два мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА находятся в активных переговорах с агентами Сиприена.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-gotov-predlozhit-5-mln-evro-za-poluzashchitnika-parmy-sipriena-1306244/
Футбол
РПЛ
ФК Нант
ФК Парма
ФК ЦСКА (Москва)
серия А
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
«Торпедо» ведет переговоры с Кокориным, Родригао уже в «Зените», Евгеньев – в «Крыльях». Главные трансферные слухи РПЛ 6 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Факел» продлил контракт с полузащитником Менделем
Пименов — о Крыховяке: «Надо понять, хочет ли Галицкий оставить его в «Краснодаре»
«Да не бомбит у меня!» Фанаты «Зенита» спародировали Зарему Салихову перед матчем за Суперкубок со «Спартаком»
Федеральный спортивный телеканал не исключил разрыв соглашения с РПЛ из-за Кубка лиги
ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена
Агент Мантуана заявил, что повреждение никак не повлияет на трансфер игрока в «Зенит»
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена
ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1+1»
Защитник «Сочи» Терехов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
Гендиректор «Эспаньолы»: «Мы отклонили предложение ЦСКА по Мендесу»
ЦСКА не будет подписывать контракт с защитником «Химок» Большаковым
Галактионов о победе над ЦСКА: «Победа всегда приятна, но у нас нет эйфории от нее»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена
Бывший полузащитник «Леванте» Севикян перешел в «Нижний Новгород»
РФС показал четыре комплекта судейской формы на сезон-2022/23
Ещенко рассказал о потерянной сумме денег, которую дал в долг знакомому человеку
Ещенко о прощальном матче с Ребровым: «С теми же ветеранами «Спартака» можно организовать»
Оганесян прокомментировал переход из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пименов — о Крыховяке: «Надо понять, хочет ли Галицкий оставить его в «Краснодаре»

Мовсисян о Зареме: «Не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости