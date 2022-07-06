Источник: ЦСКА готов предложить пять миллионов евро за полузащитника «Пармы» Сиприена

ЦСКА готов предложить пять миллионов евро за полузащитника «Пармы» Сиприена

ЦСКА готов предложить за полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена пять миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, переговоры между клубами могут начаться в ближайшее время.

Прошедший сезон 27-летний француз провел на правах аренды в «Нанте», за который забил два мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА находятся в активных переговорах с агентами Сиприена.