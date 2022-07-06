Мовсисян о Зареме: «Не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказал мнение о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

— Как относитесь к тому, что супруга владельца команды Зарема Салихова активно высказывается в медиапространстве и де-факто управляет клубом?

— Я не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом. Если она хороший специалист в своем деле, то совсем не важно, женщина это или мужчина. Важно, чтобы человек был силен в своем деле. Но я лично не знаком с Салиховой, — цитирует Мовсисяна Metaratings.ru.

По итогам прошлого сезона «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России и финишировал на 10-м месте в Тинькофф РПЛ.