Мовсисян о Зареме: «Не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом»
Мовсисян поделился мнением о Зареме Салиховой
Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказал мнение о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
— Как относитесь к тому, что супруга владельца команды Зарема Салихова активно высказывается в медиапространстве и де-факто управляет клубом?
— Я не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом. Если она хороший специалист в своем деле, то совсем не важно, женщина это или мужчина. Важно, чтобы человек был силен в своем деле. Но я лично не знаком с Салиховой, — цитирует Мовсисяна Metaratings.ru.
По итогам прошлого сезона «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России и финишировал на 10-м месте в Тинькофф РПЛ.
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ЦСКА – Урал
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