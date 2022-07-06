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Мовсисян о Зареме: «Не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом»

Мовсисян поделился мнением о Зареме Салиховой
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказал мнение о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

— Как относитесь к тому, что супруга владельца команды Зарема Салихова активно высказывается в медиапространстве и де-факто управляет клубом?

— Я не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом. Если она хороший специалист в своем деле, то совсем не важно, женщина это или мужчина. Важно, чтобы человек был силен в своем деле. Но я лично не знаком с Салиховой, — цитирует Мовсисяна Metaratings.ru.

По итогам прошлого сезона «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России и финишировал на 10-м месте в Тинькофф РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/movsisyan-ne-schitayu-pravilnym-mnenie-chto-zarema-ne-mozhet-upravlyat-klubom-raz-ona-zhenshchina-1306160/
Юра Мовсисян
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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