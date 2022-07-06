Пименов — о Крыховяке: «Надо понять, хочет ли Галицкий оставить его в «Краснодаре»
Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможность перехода полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка в клуб из Саудовской Аравии.
«Он успел поиграть и в Европе, и в сборной, поэтому трансфер в Саудовскую Аравию выглядит нормальным в 32 года. Если есть желание, уровень зарплаты соответствует его пожеланиям, то трансфер может состояться. Надо смотреть на руководство и на то, какая договоренность у него с Галицким. Надо понять, хочет ли Галицкий оставить его в «Краснодаре», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Крыховяк может покинуть команду этим летом. По информации источника, с 32-летним поляком ведет переговоры «Аль-Шабаб». Клуб из Саудовской Аравии уже сделал предложение, решение остается за футболистом.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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