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Сегодня, 19:55

Четыре поражения на старте — не гарантия вылета. У «Урала» хорошие шансы спастись

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Урал» проиграл «Спартаку» (0:2) в матче 4-го тура РПЛ.
Фото ФК «Спартак»

«Урал», проиграв в 4-м туре РПЛ «Спартаку» (0:2), продлил серию поражений на старте турнира до четырех матчей.

Это всего 18-й случай в истории чемпионатов страны, когда команде не удалось набрать очков в четырех стартовых турах. Но только в шести случаях команда по итогам сезона покидал высший дивизион. В 1992 году вылетели «Динамо-Газовик» и «Шинник», в 1997-м — «Факел», в сезоне-2013/14 — «Томь» (по итогам стыков), в сезоне-2017/18 — «СКА-Хабаровск», в сезоне-2019/20 — «Оренбург».

Команды, которые начинали чемпионат с четырех поражений:

Сезон

Команда

Тренер

Мячи

Итоговое место

1992

Динамо-Газовик

Сергей Морозов

1-6

20-е

1992

Шинник

Станислав Воротилин

1-7

19-е

1992

Динамо Ст

Борис Стукалов

1-10

15-е

1997

Факел

Сергей Савченков

0-6

16-е

1999

Уралан

Павел Яковенко

0-6

9-е

2001

Алания

Александр Аверьянов

0-5

11-е

2001

ЦСКА

Павел Садырин

0-7

7-е

2010

Крылья Советов

Юрий Газзаев

2-9

13-е

2012/13

Динамо

Сергей Силкин

0-9

7-е

2013/14

Томь

Анатолий Давыдов

2-9

13-е

2015/16

Анжи

Юрий Семин

3-8

13-е

2015/16

Рубин

Ринат Билялетдинов

0-7

10-е

2017/18

Амкар

Гаджи Гаджиев

0-6

13-е

2017/18

СКА-Хабаровск

Алексей Поддубский

0-6

16-е

2019/20

Оренбург

Владимир Федотов

3-8

16-е

2022/23

Урал

Игорь Шалимов

1-10

?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Локомотив 0
1-й тайм

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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