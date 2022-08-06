Четыре поражения на старте — не гарантия вылета. У «Урала» хорошие шансы спастись

«Урал», проиграв в 4-м туре РПЛ «Спартаку» (0:2), продлил серию поражений на старте турнира до четырех матчей.

Это всего 18-й случай в истории чемпионатов страны, когда команде не удалось набрать очков в четырех стартовых турах. Но только в шести случаях команда по итогам сезона покидал высший дивизион. В 1992 году вылетели «Динамо-Газовик» и «Шинник», в 1997-м — «Факел», в сезоне-2013/14 — «Томь» (по итогам стыков), в сезоне-2017/18 — «СКА-Хабаровск», в сезоне-2019/20 — «Оренбург».

Команды, которые начинали чемпионат с четырех поражений: