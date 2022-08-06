Четыре поражения на старте — не гарантия вылета. У «Урала» хорошие шансы спастись
«Урал», проиграв в 4-м туре РПЛ «Спартаку» (0:2), продлил серию поражений на старте турнира до четырех матчей.
Это всего 18-й случай в истории чемпионатов страны, когда команде не удалось набрать очков в четырех стартовых турах. Но только в шести случаях команда по итогам сезона покидал высший дивизион. В 1992 году вылетели «Динамо-Газовик» и «Шинник», в 1997-м — «Факел», в сезоне-2013/14 — «Томь» (по итогам стыков), в сезоне-2017/18 — «СКА-Хабаровск», в сезоне-2019/20 — «Оренбург».
Команды, которые начинали чемпионат с четырех поражений:
|
Сезон
|
Команда
|
Тренер
|
Мячи
|
Итоговое место
|
1992
|
Динамо-Газовик
|
Сергей Морозов
|
1-6
|
20-е
|
1992
|
Шинник
|
Станислав Воротилин
|
1-7
|
19-е
|
1992
|
Динамо Ст
|
Борис Стукалов
|
1-10
|
15-е
|
1997
|
Факел
|
Сергей Савченков
|
0-6
|
16-е
|
1999
|
Уралан
|
Павел Яковенко
|
0-6
|
9-е
|
2001
|
Алания
|
Александр Аверьянов
|
0-5
|
11-е
|
2001
|
ЦСКА
|
Павел Садырин
|
0-7
|
7-е
|
2010
|
Крылья Советов
|
Юрий Газзаев
|
2-9
|
13-е
|
2012/13
|
Динамо
|
Сергей Силкин
|
0-9
|
7-е
|
2013/14
|
Томь
|
Анатолий Давыдов
|
2-9
|
13-е
|
2015/16
|
Анжи
|
Юрий Семин
|
3-8
|
13-е
|
2015/16
|
Рубин
|
Ринат Билялетдинов
|
0-7
|
10-е
|
2017/18
|
Амкар
|
Гаджи Гаджиев
|
0-6
|
13-е
|
2017/18
|
СКА-Хабаровск
|
Алексей Поддубский
|
0-6
|
16-е
|
2019/20
|
Оренбург
|
Владимир Федотов
|
3-8
|
16-е
|
2022/23
|
Урал
|
Игорь Шалимов
|
1-10
|
?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0