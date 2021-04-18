Червиченко — о поражении «Спартака»: «Надо было не фиалками баловаться, а серьезно готовиться к матчу»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в домашнем матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:3).
«У «Спартака» было изначально шапкозакидательское настроение, которое всегда наказуемо. Первые 15 минут они вообще ни разу по воротам не ударили. Бегали вальяжно, хотя уже было заметно, что «Уфа» раз от разу перехватывает преимущество и опасно атакует. Очевидно, что «Спартак» без Джикии совершенно другой. В обороне нет ни стройности, ни порядка, ничего», — сказал Червиченко «СЭ».
Червиченко также добавил, что во втором тайме уже все стало ясно — разрыв с элементами позора. 3:0 — это еще хорошо отскочили. Бывший президент «Спартака» считает, что уфимцы могли забить и 5, и 6 мячей.
«Там, по-моему, только выходов один на один было штуки три. «Спартаку» надо было не фиалками баловаться, а серьезно готовиться к матчу. Они увидели, что все лидеры потеряли очки: «Зенит», армейцы проиграли. Только «Локомотив» благодаря негодяю Вилкову нажил себе три очка. «Спартак» подумал, что сейчас аутсайдерам на расслабоне три мяча накидают и пойдут отдыхать. Все получилось с точностью до наоборот. Газизов вместо фиалок пришлет им парочку гвоздик», — добавил Червиченко.
«Спартак» с 47 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ. «Уфа» занимает 14-е место и находится в зоне стыковых матчей.
(Екатерина Звенигородская)
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