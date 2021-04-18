Тедеско взял на себя вину за поражение «Спартака» от «Уфы»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Уфы» (0:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы сегодня сыграли очень плохо. Нас не было на поле с первой секунды. Было мало агрессии. Мы пытались делать все, чтобы подготовиться к матчу с «Уфой», но складывалось ощущение, что игроки уже думают об игре с ЦСКА, и это чувство было правильным. Мы попробовали все, провели 2 тактических занятия с видео, говорили с игроками индивидуально, упорно тренировались, но это не помогло. Это моя ошибка, моя вина», — сказал в эфире «Матч Премьер» Тедеско.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах.Команда потерпела седьмое поражение в нынешнем сезоне.