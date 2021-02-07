Андрей Червиченко: «Не уверен, что «Спартак» закончит чемпионат успешно»

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о возможных перспективах красно-белых на вторую половину сезона.

«Я думаю, что внутренняя ситуация в команде не позволит «Спартаку» закончить чемпионат успешно, — сказал Червиченко «СЭ». — Непонятная подвешенная ситуация с тренером, какая-то странная и невразумительная трансферная политика. На мой взгляд, соперники «Спартака» выглядят намного убедительнее. Они развиваются, и любое их действие или покупку можно объяснить. А у «Спартака» все на каких-то эмоциях и воспоминаниях».

Червиченко также поделился мнением о трансферах «Спартака».

«Мне совершенно не нравится идея с Промесом. Его приход внесет некую несуразицу в линию нападения. Ларссон хорошо выглядит, Понсе тоже. И кого менять Промесу — не ясно. Если Соболев выпал надолго из-за травмы, то «Спартаку» нужен не Промес, а такой высокий и крепкий игрок линии нападения, который умеет играть головой. «Спартак» вообще собирается играть на втором этаже? Или это все ложится на плечи Жиго и Джикии? Как-то все странновато выглядит», — добавил Червиченко.

«Спартак» закончил подготовительные сборы в Дубае (ОАЭ). Ближайший матч команда сыграет 20 февраля с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. В чемпионате России красно-белые на данный момент занимают третье место. На счету команды Тедеско 35 очков после 19 сыгранных матчей.

(Артем Бухаев)