«Где Промес? Хватит спрашивать всякую ерунду». Джикия ответил на вопрос о возвращении голландца в «Спартак»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью клубной пресс-службе снова вернулся к теме возможного возвращения нападающего Квинси Промеса в московский клуб.

«Где Промес? Хватит спрашивать всякую ерунду (смеется). Где Промес? Все, спасибо», — сказал Джикия.

Ранее появлялась информация, что москвичи договорились с «Аяксом» об аренде 29-летнего футболиста с правом выкупа.

В текущем сезоне Промес принял участие в 25 матчах, в которых забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и стал в составе красно-белых чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.