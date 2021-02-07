«Где Промес? Хватит спрашивать всякую ерунду». Джикия ответил на вопрос о возвращении голландца в «Спартак»
18:50
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью клубной пресс-службе снова вернулся к теме возможного возвращения нападающего Квинси Промеса в московский клуб.
«Где Промес? Хватит спрашивать всякую ерунду (смеется). Где Промес? Все, спасибо», — сказал Джикия.
Ранее появлялась информация, что москвичи договорились с «Аяксом» об аренде 29-летнего футболиста с правом выкупа.
В текущем сезоне Промес принял участие в 25 матчах, в которых забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.
Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и стал в составе красно-белых чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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