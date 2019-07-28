Черевченко объяснил, почему считает странными замены по ходу первого тайма

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко после поражения в домашнем матче 3-го тура РПЛ от "Ростова"​ (2:3) рассказал, почему больше часа не проводил замены. По словам тренера, это связано не только с кадровыми проблемами красно-желтых.

– Что менять сразу? – заметил Черевченко на послематчевой пресс-конференции. – Зачем сразу в панику бросаться? Нормальное явление. (Ухмыляется). Некоторые меняют, конечно, на 15-й или 20-й минуте. Но мне это было не к чему. Да, мы сыграли первые десять минут и потом провалили тайм до перерыва. Но во втором тайме появились же силы откуда-то, стали из себя вытягивать, изнутри – значит, могут. Характер же есть.

– Говоря об одном оставшемся нападающем, рассчитываете усилить эту позицию?

– Давайте не будем загадывать. Мы живем настоящим. Конечно, любому тренеру хотелось бы усиление – именно усиление. Никто против не будет. Но пока есть те, кто есть.

– Скажете пару слов о Ломовицком, который на неделе был арендован у "Спартака" и вышел в стартовом составе?

– Он позавчера приехал, а сегодня уже играл. Как говорил, у нас есть проблемы с составом. (Артем Агапов)

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