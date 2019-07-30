20:44 | Футбол — РПЛ

Докампо и Матвеев – в списке номинантов на звание лучшего тренера июля в РПЛ

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Официальная группа РПЛ "Вконтакте" опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера июля в чемпионате России.

Пользователи социальной сети будут выбирать лучшего специалиста с помощью голосования.

В список попали: Сергей Семак ("Зенит") – 9 очков, Валерий Карпин ("Ростов") – 7 очков, Эдуардо Докампо ("Рубин") – 7 очков, Сергей Матвеев ("Краснодар") – 6 очков, Дмитрий Парфенов ("Урал") – 6 очков.

Отметим, что Роман Шаронов ("Рубин") и Мурад Мусаев ("Краснодар") получили запрет на активное руководство командами, поэтому официально главными тренерами команд считаются – Докампо и Матвеев.

 

 

 

 

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https://vk.com/wall-51812607_6847766

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