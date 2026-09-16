Угальде — о прогрессе в «Спартаке»: «Я сильно вырос и ментально, и по-футбольному. Сейчас я счастлив здесь»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает, что сильно вырос за два с половиной года в московской команде.

Коста-риканский футболист перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2028-го.

«Я осознаю, что сильно вырос за это время. И ментально, и по-футбольному. Узнал новую культуру, встретил множество людей, которые передавали и передают мне свой опыт. Были сложные периоды, когда не все получалось. Но через такое тоже полезно проходить. Теперь я не унываю, если случается полоса невезения, когда мяч не идет в ворота. Наоборот, работаю дальше по максимуму. В физическом плане тоже прибавил: в российской лиге к этому аспекту очень высокие требования», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Угальде.

Также он отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны других клубов в межсезонье.

«Я уже привык не обращать внимания на трансферные слухи. Впереди два года контракта. Что будет потом — не знает никто. Но сейчас я счастлив здесь. Чувствую хорошее отношение к себе, хочу играть за «Спартак» и приносить ему победы», — добавил форвард.

В сезоне-2026/27 24-летний Угальде провел 12 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.