Барко восстановился после болезни и вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко полностью восстановился после тяжелой вирусной инфекции, из-за которой не принял участие в последних четырех матчах красно-белых.

27-летний аргентинец вернулся к тренировкам в общей группе. В последний раз хавбек выходил на поле в официальном матче 23 августа — тогда он полностью провел матч 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0). После этого Барко не попадал в заявку на игры чемпионата России против «Оренбурга» (1:1) и московского «Динамо» (1:2), а также на встречу с «Родиной» (3:1) в FONBET Кубке России.

В воскресенье, 13 сентября Барко был включен в число запасных на матч 8-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0), но не вышел на поле.

Барко выступает за «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2026/27 хавбек принял участие в 5 матчах команды во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Спартак» проведет следующую игру в среду, 16 сентября против «Факела» в 9-м туре РПЛ. Начало встречи — в 18.30 (мск).