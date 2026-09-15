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Барко восстановился после болезни и вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Эсекьель Барко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко полностью восстановился после тяжелой вирусной инфекции, из-за которой не принял участие в последних четырех матчах красно-белых.

27-летний аргентинец вернулся к тренировкам в общей группе. В последний раз хавбек выходил на поле в официальном матче 23 августа — тогда он полностью провел матч 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0). После этого Барко не попадал в заявку на игры чемпионата России против «Оренбурга» (1:1) и московского «Динамо» (1:2), а также на встречу с «Родиной» (3:1) в FONBET Кубке России.

В воскресенье, 13 сентября Барко был включен в число запасных на матч 8-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0), но не вышел на поле.

Барко выступает за «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2026/27 хавбек принял участие в 5 матчах команды во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Спартак» проведет следующую игру в среду, 16 сентября против «Факела» в 9-м туре РПЛ. Начало встречи — в 18.30 (мск).

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Эсекьель Барко
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Бывший тренер вратарей школы «Зенита» Савин умер в возрасте 100 лет
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
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ЦСКА

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 7 1 1
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