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Спартак — Факел: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 9 тура РПЛ 16 сентября 2026

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Сегодня, 09:00

«Спартак» — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 9-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
9:30

«Спартак» — «Факел»: потери

У москвичей травмированы защитник Руслан Литвинов и хавбек Кристофер Мартинс. Из-за перебора желтых карточек не сыграет игрок обороны Кристофер Ву. У «Факела» проблемы со здоровьем у нападающего Ильнура Альшина.

9:25

«Спартак» — «Факел»: личные встречи

За последние четыре года команды сыграли восемь раз — шесть в РПЛ и дважды в Кубке России. Пять раз выигрывал «Спартак» при одной ничьей и двух победах воронежцев.

9:20

«Факел»: форма в последних турах РПЛ

Команда Олега Василенко в этом чемпионате по-прежнему без побед. В предыдущем туре воронежцы дома сыграли вничью с «Балтикой» (2:2), а перед этим на своем поле проиграли «Зенит» (0:1) и на выезде уступили «Ростову» (1:3)

9:15

«Спартак»: форма в последних турах РПЛ

Команда Хуана Карлоса Карседо в восьмом туре в минувшее воскресенье разгромила «Ростов» со счетом 3:0. Перед этим красно-белые теряли очки в матчах с «Оренбургом» (1:1) и московским «Динамо» (1:2). Отметим, что «Спартак» забивает в каждом туре РПЛ, а в трех из пяти домашних встреч не пропускал.

9:10

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Факел»

Игру «Спартака» и «Факела» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

9:05

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Факел»

Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Олега Василенко состоится в среду, 16 сентября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по столичному времени.

9:00

В среду, 16 сентября, «Спартак» сыграет с «Факелом» в 9-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Факел

9:00

В среду, 16 сентября, «Спартак» сыграет с «Факелом» в девятом туре премьер-лиги. Команды занимают практически диаметрально противоположные места в таблице: красно-белые идут вторыми, а воронежцы — последними. При этом «Спартак» является самой результативной командой чемпионата — 15 голов в восьми матчах.

У «Факела» худшая атака — лишь шесть забитых мячей. Кроме того, команда Олега Василенко до сих пор без побед. Свои три очка «Факел» набрал исключительно за счет домашних матчей, на выезде воронежцы потерпели три поражения. В трех из четырех последних очных матчей в Москве хозяева побеждали, забивая по три мяча — 3:0, 3:2 и 3:0. Но у «Факела» была одна гостевая победа в марте 2024-го со счетом 2:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Факел». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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