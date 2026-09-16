«Спартак» — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В среду, 16 сентября, «Спартак» сыграет с «Факелом» в девятом туре премьер-лиги. Команды занимают практически диаметрально противоположные места в таблице: красно-белые идут вторыми, а воронежцы — последними. При этом «Спартак» является самой результативной командой чемпионата — 15 голов в восьми матчах.

У «Факела» худшая атака — лишь шесть забитых мячей. Кроме того, команда Олега Василенко до сих пор без побед. Свои три очка «Факел» набрал исключительно за счет домашних матчей, на выезде воронежцы потерпели три поражения. В трех из четырех последних очных матчей в Москве хозяева побеждали, забивая по три мяча — 3:0, 3:2 и 3:0. Но у «Факела» была одна гостевая победа в марте 2024-го со счетом 2:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Факел». Присоединяйтесь!