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Сегодня, 09:00
«Спартак» — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 9-го тура чемпионата России.
«Спартак» — «Факел»: потери
У москвичей травмированы защитник Руслан Литвинов и хавбек Кристофер Мартинс. Из-за перебора желтых карточек не сыграет игрок обороны Кристофер Ву. У «Факела» проблемы со здоровьем у нападающего Ильнура Альшина.
«Спартак» — «Факел»: личные встречи
За последние четыре года команды сыграли восемь раз — шесть в РПЛ и дважды в Кубке России. Пять раз выигрывал «Спартак» при одной ничьей и двух победах воронежцев.
«Факел»: форма в последних турах РПЛ
Команда Олега Василенко в этом чемпионате по-прежнему без побед. В предыдущем туре воронежцы дома сыграли вничью с «Балтикой» (2:2), а перед этим на своем поле проиграли «Зенит» (0:1) и на выезде уступили «Ростову» (1:3)
«Спартак»: форма в последних турах РПЛ
Команда Хуана Карлоса Карседо в восьмом туре в минувшее воскресенье разгромила «Ростов» со счетом 3:0. Перед этим красно-белые теряли очки в матчах с «Оренбургом» (1:1) и московским «Динамо» (1:2). Отметим, что «Спартак» забивает в каждом туре РПЛ, а в трех из пяти домашних встреч не пропускал.
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Факел»
Игру «Спартака» и «Факела» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Факел»
Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Олега Василенко состоится в среду, 16 сентября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по столичному времени.
В среду, 16 сентября, «Спартак» сыграет с «Факелом» в девятом туре премьер-лиги. Команды занимают практически диаметрально противоположные места в таблице: красно-белые идут вторыми, а воронежцы — последними. При этом «Спартак» является самой результативной командой чемпионата — 15 голов в восьми матчах.
У «Факела» худшая атака — лишь шесть забитых мячей. Кроме того, команда Олега Василенко до сих пор без побед. Свои три очка «Факел» набрал исключительно за счет домашних матчей, на выезде воронежцы потерпели три поражения. В трех из четырех последних очных матчей в Москве хозяева побеждали, забивая по три мяча — 3:0, 3:2 и 3:0. Но у «Факела» была одна гостевая победа в марте 2024-го со счетом 2:0.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Факел». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0