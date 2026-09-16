Захарова анонсировала подписание соглашения о сотрудничестве между «Зенитом» и «Шанхай Шэньхуа»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что «Зенит» в конце сентября отправится в Китай, где проведет товарищеский матч с местным «Шанхай Шэньхуа» и подпишет соглашение о сотрудничестве.

По словам Захаровой, в начале ноября 2025 года идею проведения товарищеской игры озвучил председатель Правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Позже представитель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой российского кабинета министров поддержал проведение подобного матча.

«27 сентября в китайском Шанхае состоится товарищеский матч между футбольными командами «Зенит» и «Шанхай Шэньхуа». Наш прославленный футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга активно и плодотворно развивает сотрудничество с Китаем. Предстоящая игра станет одним из наиболее ярких примеров такого партнерства. В рамках предстоящего дружеского визита в КНР «Зенит» намерен не только провести встречу на поле, но и подписать соглашение о сотрудничестве с клубом «Шанхай Шэньхуа». Также запланировано проведение мастер-классов для детей на тренировочной базе», — сказала Захарова на Международном фестивале молодежи-2026.

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Шанхай Шэньхуа» 27 сентября пройдет в 15:00 по московскому время на стадионе в Шанхае. «Зенит» отправится в Китай спустя 71 год после легендарного турне 1955 года.