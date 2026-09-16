Семин не считает «Зенит» явным фаворитом в матче с «Балтикой»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Зенитом».

«Балтика» (11 очков после 8 матчей) делит 7-е место в таблице РПЛ с «Рубином». «Зенит» (15 очков) идет 5-м.

«Сейчас в РПЛ очень много сюрпризов. И это хорошо. Это делает чемпионат интереснее. Говорить явно, что «Зенит» победит, я бы не стал. Физическое состоянии «Балтики» хорошее, мотивация большая. Но у «Зенита» она должна быть еще больше, потому что они отстают и идут на пятом месте. Ждем интересной игры. Тем и хорош наш чемпионат, что предугадать победителя заранее тяжело», — сказал Семин «СЭ».

«Балтика» и «Зенит» сыграют в 9-м туре РПЛ в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени.