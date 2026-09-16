Расписание матчей и трансляций 9-го тура РПЛ сезона-2026/27

Матчи 9-го тура Российской премьер-лиги пройдут 16 и 17 сентября. В среду состоятся четыре встречи, еще четыре игры запланированы на четверг. После восьми туров лидирует «Краснодар», набравший 20 очков.

«СЭ» публикует расписание матчей и трансляций 9-го тура РПЛ. Время начала — московское.

16 сентября, среда

18.30. «Родина» — «Рубин». «Матч Премьер». Эфир — с 18.25.

18.30. «Спартак» — «Факел». «Матч Премьер». Эфир — с 18.00.

20.45. «Балтика» — «Зенит». «Матч Премьер». Эфир — с 20.30.

20.45. «Локомотив» — «Крылья Советов». «Матч Премьер». Эфир — с 20.40.

17 сентября, четверг

16.15. «Оренбург» — «Краснодар». «Матч Премьер». Эфир — с 16.10.

18.30. «Ростов» — «Динамо» Москва. «Матч Премьер». Эфир — с 18.15.

18.30. «Акрон» — «Ахмат». «Матч Премьер». Эфир — с 18.25.

20.45. «Динамо» Махачкала — ЦСКА. «Матч Премьер». Эфир — с 20.40.

В 8-м туре «Крылья Советов» победили «Родину» (2:1), «Факел» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2), «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:1), «Динамо» победило «Оренбург» (1:0), ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью (1:1), «Ахмат» победил махачкалинское «Динамо» (3:2), «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0), а «Краснодар» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

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