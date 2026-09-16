Расписание матчей и трансляций 9-го тура РПЛ сезона-2026/27
Матчи 9-го тура Российской премьер-лиги пройдут 16 и 17 сентября. В среду состоятся четыре встречи, еще четыре игры запланированы на четверг. После восьми туров лидирует «Краснодар», набравший 20 очков.
«СЭ» публикует расписание матчей и трансляций 9-го тура РПЛ. Время начала — московское.
16 сентября, среда
18.30. «Родина» — «Рубин». «Матч Премьер». Эфир — с 18.25.
18.30. «Спартак» — «Факел». «Матч Премьер». Эфир — с 18.00.
20.45. «Балтика» — «Зенит». «Матч Премьер». Эфир — с 20.30.
20.45. «Локомотив» — «Крылья Советов». «Матч Премьер». Эфир — с 20.40.
17 сентября, четверг
16.15. «Оренбург» — «Краснодар». «Матч Премьер». Эфир — с 16.10.
18.30. «Ростов» — «Динамо» Москва. «Матч Премьер». Эфир — с 18.15.
18.30. «Акрон» — «Ахмат». «Матч Премьер». Эфир — с 18.25.
20.45. «Динамо» Махачкала — ЦСКА. «Матч Премьер». Эфир — с 20.40.
В 8-м туре «Крылья Советов» победили «Родину» (2:1), «Факел» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2), «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:1), «Динамо» победило «Оренбург» (1:0), ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью (1:1), «Ахмат» победил махачкалинское «Динамо» (3:2), «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0), а «Краснодар» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).
РПЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, трансляции и последние новости чемпионата России
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0