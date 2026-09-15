Гаджиев согласен со словами Дивеева: «Для «Спартака» стать чемпионом в этом году — это прыжок из штанов»

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о старте сезона московской команды.

«Доволен стартом «Спартака» — обыгран «Зенит», и мы в тройке. Красно-белые в этом году будут бороться за чемпионство, но не победят. Нам для начала нужно подняться на следующую ступеньку. Надо повторить сценарий «Краснодара», который подбирался к чемпионству, но сразу не стал победителем. Такие моменты становятся залогом будущих побед. Формируется чемпионская ментальность. Для «Спартака» стать чемпионом в этом году — это прыжок из штанов. Я бы, конечно, очень хотел этого. Мне кажется, мы будем рядом и близки к чемпионству. А вот в следующем году уже выиграем! Я согласен с Дивеевым, что главные претенденты — это «Краснодар» и «Зенит». Но «Спартак» будет их кусать до последнего», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Спартак» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первом месте находится «Краснодар» (20 очков).

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