Бывший тренер вратарей школы «Зенита» Савин умер в возрасте 100 лет

Бывший тренер вратарей СДЮШОР «Смена» Владимир Савин умер в возрасте 100 лет, сообщает пресс-служба «Зенита».

Причина смерти не уточняется.

Савин работал тренером вратарей в футбольной школе «Зенита» с 1971 по 2005 год. Среди его воспитанников — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и четырехкратный чемпион России Вячеслав Малафеев, а также бывший голкипер «Зенита» и ЦСКА Юрий Окрошидзе.