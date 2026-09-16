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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде: комментарий о конкуренции в московской команде

Угальде — о переходе Даку в «Спартак»: «Мы удивились, насколько он открытый и приятный парень»

Алина Савинова

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что его не угнетает конкуренция в московской команде. Также коста-риканский футболист поделился мнением о новичке красно-белых Мирлинде Даку.

Даку перешел в «Спартак» из «Рубина» в августе.

«Во-первых, в больших клубах конкуренция есть всегда. Нормально воспринимаю ситуации, когда остаюсь в запасе. Соперничество внутри команды только помогает всем расти. Во-вторых, сейчас в команде появился Даку. Честно говоря, мы в команде даже удивились, насколько он открытый и приятный парень. Потому что, когда встречались с «Рубином», Мирлинд всегда казался агрессивным и злобным. У нас с ним сразу сложилось отличное взаимопонимание. А потом в матче с «Балтикой» я забил с его передачи. Мы разные по типажу, но можем дополнять друг друга. Он мощнее, я активнее использую свободные пространства. Думаю, тренер рад, что у него есть такой выбор», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Угальде.

В сезоне-2026/27 24-летний Угальде провел 12 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами. 28-летний Даку сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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Источник: Официальный сайт «Спартака»
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Манфред Угальде
Мирлинд Даку
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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