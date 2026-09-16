Угальде — о переходе Даку в «Спартак»: «Мы удивились, насколько он открытый и приятный парень»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что его не угнетает конкуренция в московской команде. Также коста-риканский футболист поделился мнением о новичке красно-белых Мирлинде Даку.

Даку перешел в «Спартак» из «Рубина» в августе.

«Во-первых, в больших клубах конкуренция есть всегда. Нормально воспринимаю ситуации, когда остаюсь в запасе. Соперничество внутри команды только помогает всем расти. Во-вторых, сейчас в команде появился Даку. Честно говоря, мы в команде даже удивились, насколько он открытый и приятный парень. Потому что, когда встречались с «Рубином», Мирлинд всегда казался агрессивным и злобным. У нас с ним сразу сложилось отличное взаимопонимание. А потом в матче с «Балтикой» я забил с его передачи. Мы разные по типажу, но можем дополнять друг друга. Он мощнее, я активнее использую свободные пространства. Думаю, тренер рад, что у него есть такой выбор», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Угальде.

В сезоне-2026/27 24-летний Угальде провел 12 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами. 28-летний Даку сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.