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Бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю предложили возглавить «Факел»

Абаскалю предложили возглавить «Факел»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю предложили возглавить «Факел».

Нынешним главным тренером воронежской команды является Олег Василенко, он работает в клубе с октября 2025 года.

«Факел» не одержал ни одной победы за 11 первых матчей сезона-2026/27 во всех турнирах: команда идет на последнем, 16-м месте в РПЛ с 3 очками (3 ничьи, 5 поражений) и занимает последнюю, четвертую строчку в группе B Пути РПЛ FONBET Кубка России с 1 очком (1 поражение в серии пенальти и 2 поражения в основное время).

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые занимали третье место в РПЛ в сезоне-2022/23.

Последним местом работы 37-летнего испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис», в котором Абаскаль работал с июля 2025 года по март 2026 года.

Гильермо Абаскаль.«Промес говорил, что придем в «Спартак» вместе: я — тренером, он и Зиеш — игроками». Интервью Абаскаля

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Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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