Агент защитника ЦСКА Ди Лусиано сообщил о переходе игрока в сербский клуб «Чукарички» на правах аренды

Франко Грасси, агент защитника ЦСКА Рамиро Ди Лусиано подтвердил «СЭ» информацию о том, что его клиент перейдет в сербский клуб «Чукарички».

Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что 22-летний аргентинец в ближайшее время присоединится к команде.

— Появилась информация, что Ди Лусиано покидает ЦСКА и переходит в «Чукарички».

— Да, это действительно так. Лусиано переходит в сербский клуб на правах аренды с возможной опцией выкупа, — сказал Грасси «СЭ».

Ди Лусиано перешел в ЦСКА летом 2025 года. За клуб игрок провел 3 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.