«Зенит» и клуб из ОАЭ «Аль-Наср» договорились о сотрудничестве

«Зенит» и эмиратский «Аль-Наср» объявили о старте партнерства — стороны подписали годовое соглашение. Подписи под документом поставили председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и гендиректор «Аль-Насра» Хамад Аль Фаласи.

Сотрудничество затрагивает сразу несколько направлений: развитие футбола и молодежного спорта, тренерское образование, корпоративную социальную ответственность, а также смежные игровые дисциплины — баскетбол и гандбол.

Клубы намерены организовать товарищеские матчи с участием как основных, так и молодежных составов. Также предусмотрены стажировки и программы обмена для тренеров и игроков, совместные учебно-тренировочные сборы для воспитанников разных возрастов, а также участие в международных турнирах.

Специалисты «Аль-Насра» смогут пройти обучение на курсах центра повышения квалификации тренеров ФК «Зенит». Кроме того, клубы собираются запускать совместные социальные проекты, а также укреплять связи на экспертном уровне — через участие представителей обеих сторон в профильных конференциях и форумах.