Семин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Факел»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении в «Факел».

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 79-летний специалист входит в шорт-лист воронежцев в случае если команду покинет Олег Василенко.

«Я не комментирую никакие слухи. Готов ли я рассматривать предложения по работе тренером? На этот вопрос я не готов сегодня ответить. Многое зависит от предложения», — сказал Семин «СЭ».

«Факел» не одержал ни одной победы за 11 первых матчей сезона-2026/27 во всех турнирах: команда идет на последнем, 16-м месте в РПЛ с 3 очками (3 ничьи, 5 поражений) и занимает последнюю, четвертую строчку в группе B Пути РПЛ FONBET Кубка России с 1 очком (1 поражение в серии пенальти и 2 поражения в основное время).