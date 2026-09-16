Мостовой предложил назначить в «Факел» Абаскаля вместе с Тедеско: «Смехопанорама!»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Факела».

С октября 2025 года воронежскую команду возглавляет Олег Василенко.

«Я уже ничему не удивляюсь в нашем футболе. Но я бы назначил в «Факел» Абаскаля вместе с Тедеско, а советником Нагельсмана. Хайпа, лайков и подписчиков соберут очень много. Футбола только будет мало. Кошмар! Будем делать прогнозы, через сколько его уберут. Смехопанорама!» — сказал Мостовой «СЭ».

«Факел» не одержал ни одной победы за 11 первых матчей сезона-2026/27 во всех турнирах: команда идет на последнем, 16-м месте в РПЛ с 3 очками (3 ничьи, 5 поражений) и занимает последнюю, четвертую строчку в группе B Пути РПЛ FONBET Кубка России с 1 очком (1 поражение в серии пенальти и 2 поражения в основное время).

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые занимали третье место в РПЛ в сезоне-2022/23.

Последним местом работы 37-летнего испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис», в котором Абаскаль работал с июля 2025 года по март 2026 года.