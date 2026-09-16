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Александр Мостовой предложил назначить в «Факел» Гильермо Абаскаля вместе с Доменико Тедеско

Мостовой предложил назначить в «Факел» Абаскаля вместе с Тедеско: «Смехопанорама!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Факела».

С октября 2025 года воронежскую команду возглавляет Олег Василенко.

«Я уже ничему не удивляюсь в нашем футболе. Но я бы назначил в «Факел» Абаскаля вместе с Тедеско, а советником Нагельсмана. Хайпа, лайков и подписчиков соберут очень много. Футбола только будет мало. Кошмар! Будем делать прогнозы, через сколько его уберут. Смехопанорама!» — сказал Мостовой «СЭ».

«Факел» не одержал ни одной победы за 11 первых матчей сезона-2026/27 во всех турнирах: команда идет на последнем, 16-м месте в РПЛ с 3 очками (3 ничьи, 5 поражений) и занимает последнюю, четвертую строчку в группе B Пути РПЛ FONBET Кубка России с 1 очком (1 поражение в серии пенальти и 2 поражения в основное время).

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые занимали третье место в РПЛ в сезоне-2022/23.

Последним местом работы 37-летнего испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис», в котором Абаскаль работал с июля 2025 года по март 2026 года.

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Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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