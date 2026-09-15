Защитник ЦСКА Гайич успешно перенес операцию после травмы мышцы

Защитник ЦСКА Милан Гайич успешно перенес операцию после повреждения мышцы, сообщает пресс-служба армейцев.

30-летний серб получил травму в матче FONBET Кубка России с «Ростовом» (0:2). На 7-й минуте матча он захромал после удара по воротам.

«Уже завтра он в сопровождении нашего старшего физиотерапевта Омида Арройо Этемада вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды. Срок восстановления, как мы сообщали ранее, составит 3-4 месяца. Милан будет полностью готов к первому зимнему сбору», — сообщила пресс-служба клуба.

1 сентября пресс-служба ЦСКА сообщила, что защитник команды Мойзес Барбоза успешно прооперирован. 11 сентября операцию перенес полузащитник Дмитрий Баринов.

В сезоне-2026/27 Гайич сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.