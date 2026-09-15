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Защитник ЦСКА Милан Гайич успешно перенес операцию после травмы мышцы

Защитник ЦСКА Гайич успешно перенес операцию после травмы мышцы

Руслан Минаев
Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Милан Гайич успешно перенес операцию после повреждения мышцы, сообщает пресс-служба армейцев.

30-летний серб получил травму в матче FONBET Кубка России с «Ростовом» (0:2). На 7-й минуте матча он захромал после удара по воротам.

«Уже завтра он в сопровождении нашего старшего физиотерапевта Омида Арройо Этемада вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды. Срок восстановления, как мы сообщали ранее, составит 3-4 месяца. Милан будет полностью готов к первому зимнему сбору», — сообщила пресс-служба клуба.

1 сентября пресс-служба ЦСКА сообщила, что защитник команды Мойзес Барбоза успешно прооперирован. 11 сентября операцию перенес полузащитник Дмитрий Баринов.

В сезоне-2026/27 Гайич сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

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Милан Гайич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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П
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Спартак

 4
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Крылья Советов

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Ахмат

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