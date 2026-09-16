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Балтика — Зенит: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ 16 сентября 2026

«Балтика» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболист «Зенита» Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» и «Зенит» сыграют в 9-м туре РПЛ в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на игру.

Коэффициенты на матч «Балтика» — «Зенит»

Аналитики считают явными фаворитами гостей. Победа «Зенита» оценивается в 1.75. На успех «Балтики» дается коэффициент 5.00. Ничью можно взять за 3.54.

Мнение экспертов

Константин Генич, спортивный комментатор

«Мы знаем, что у «Балтики» особое отношение к «Зениту»: тут Латышонок в воротах калининградского клуба, бывший игрок петербуржцев, до этого бывший игрок самой «Балтики». Многое перемешано.

Пока по качеству игры «Зенит» себя еще продолжает искать в этом сезоне, но есть у него исполнители, которые могут сделать результат из ничего, из минимума моментов.

Я думаю, что получится очень тяжелый, вязкий футбол, в который «Балтика», скорее всего, «Зенит» затянет, завяжет. В прошлом сезоне была ничья 0:0. Вот повторения 0:0 мне бы не хотелось видеть в этой встрече», — цитирует Генича «РБ Спорт».

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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