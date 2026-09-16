«Балтика» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ

«Балтика» и «Зенит» сыграют в 9-м туре РПЛ в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на игру.

Коэффициенты на матч «Балтика» — «Зенит»

Аналитики считают явными фаворитами гостей. Победа «Зенита» оценивается в 1.75. На успех «Балтики» дается коэффициент 5.00. Ничью можно взять за 3.54.

Мнение экспертов

Константин Генич, спортивный комментатор

«Мы знаем, что у «Балтики» особое отношение к «Зениту»: тут Латышонок в воротах калининградского клуба, бывший игрок петербуржцев, до этого бывший игрок самой «Балтики». Многое перемешано.

Пока по качеству игры «Зенит» себя еще продолжает искать в этом сезоне, но есть у него исполнители, которые могут сделать результат из ничего, из минимума моментов.

Я думаю, что получится очень тяжелый, вязкий футбол, в который «Балтика», скорее всего, «Зенит» затянет, завяжет. В прошлом сезоне была ничья 0:0. Вот повторения 0:0 мне бы не хотелось видеть в этой встрече», — цитирует Генича «РБ Спорт».