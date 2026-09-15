Защитник «Зенита» Вега впервые вызван в сборную Аргентины

Защитник «Зенита» Роман Вега впервые в карьере получил вызов в сборную Аргентины.

15 сентября пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации опубликовала состав национальной команды.

Аргентина проведет три товарищеских матча. 30 сентября аргентинцы сыграют со сборной Боливии, 3 октября — со сборной Буркина-Фасо, а 6 октября — со сборной Бенина.

Матч против Бенина станет последним за сборную Аргентины для восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

Вега выступает за «Зенит» с 2025 года. Ранее защитник играл за «Архентинос Хуниорс» и вторую команду «Барселоны».