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Защитник Зенита Роман Вега впервые вызван в сборную Аргентины

Защитник «Зенита» Вега впервые вызван в сборную Аргентины

Руслан Минаев
Роман Вега.
Фото Global Look Press

Защитник «Зенита» Роман Вега впервые в карьере получил вызов в сборную Аргентины.

15 сентября пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации опубликовала состав национальной команды.

Аргентина проведет три товарищеских матча. 30 сентября аргентинцы сыграют со сборной Боливии, 3 октября — со сборной Буркина-Фасо, а 6 октября — со сборной Бенина.

Матч против Бенина станет последним за сборную Аргентины для восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

Вега выступает за «Зенит» с 2025 года. Ранее защитник играл за «Архентинос Хуниорс» и вторую команду «Барселоны».

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Сборная Аргентины по футболу
ФК Зенит
Роман Вега
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Источник: Джику договорился со «Спартаком» о продлении контракта до 2029 года
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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