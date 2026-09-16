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Сегодня, 10:35

«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 9-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
11:00

В среду, 16 сентября, «Балтика» примет «Зенит» в матче 9-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит

10:55

«Балтика» — «Зенит»: потери

У «Балтики» на встречу с сине-бело-голубыми будут недоступны защитники Александр Филин (травма) и Эдуардо Андерсон (перебор желтых карточек).

У «Зенита» травмирован полузащитник Вендел.

10:50

«Балтика» — «Зенит»: последние личные встречи

В последних четырех матчах Премьер-лиги «Зенит» трижды победил, «Балтика» не проиграла в домашнем матче прошлого сезона — 0:0.

В этом сезоне в игре пути РПЛ Кубка сине-бело-голубые победили дома со счетом 1:0 благодаря голу бывшего футболиста калининградцев Кевина Андраде.

10:45

Где смотреть трансляцию матча «Балтика» — «Зенит»

Игру калининградской и санкт-петербургской команд в прямом эфире покажет федеральный спортивный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

10:40

Дата, место и время начала матча «Балтика» — «Зенит»

Матч команд Андрея Талалаева и Сергея Семака состоится в среду, 16 сентября, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 мск.

10:35

В среду, 16 сентября, «Балтика» примет «Зенит» в 9-м туре Премьер-лиги.

Калининградцы в последних трех турах набрали 4 очка: победа над «Родиной» (3:0), поражение от «Локомотива» (0:1), ничья с «Факелом» (2:2) после 0:2 благодаря голам Голенкова и Хиля.

«Балтика» после 8-го тура занимала седьмое место с 11 очками. Игра с «Зенитом» — последняя, которую из-за четырехматчевой дисквалификации пропускает главный тренер команды Андрей Талалаев.

«Зенит» в трех последних турах победил «Факел» (1:0), уступил ЦСКА (1:2) и обыграл «Локомотив» (2:1). В таблице РПЛ после 8-го тура сине-бело-голубые занимали пятую строчку с 15 очками.

«СЭ» будет подробно следить за встречей «Балтика» — «Зенит». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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