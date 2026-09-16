«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В среду, 16 сентября, «Балтика» примет «Зенит» в 9-м туре Премьер-лиги.

Калининградцы в последних трех турах набрали 4 очка: победа над «Родиной» (3:0), поражение от «Локомотива» (0:1), ничья с «Факелом» (2:2) после 0:2 благодаря голам Голенкова и Хиля.

«Балтика» после 8-го тура занимала седьмое место с 11 очками. Игра с «Зенитом» — последняя, которую из-за четырехматчевой дисквалификации пропускает главный тренер команды Андрей Талалаев.

«Зенит» в трех последних турах победил «Факел» (1:0), уступил ЦСКА (1:2) и обыграл «Локомотив» (2:1). В таблице РПЛ после 8-го тура сине-бело-голубые занимали пятую строчку с 15 очками.

«СЭ» будет подробно следить за встречей «Балтика» — «Зенит». Присоединяйтесь!