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Сегодня, 10:35
«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 9-го тура чемпионата России.
«Балтика» — «Зенит»: потери
У «Балтики» на встречу с сине-бело-голубыми будут недоступны защитники Александр Филин (травма) и Эдуардо Андерсон (перебор желтых карточек).
У «Зенита» травмирован полузащитник Вендел.
«Балтика» — «Зенит»: последние личные встречи
В последних четырех матчах Премьер-лиги «Зенит» трижды победил, «Балтика» не проиграла в домашнем матче прошлого сезона — 0:0.
В этом сезоне в игре пути РПЛ Кубка сине-бело-голубые победили дома со счетом 1:0 благодаря голу бывшего футболиста калининградцев Кевина Андраде.
Где смотреть трансляцию матча «Балтика» — «Зенит»
Игру калининградской и санкт-петербургской команд в прямом эфире покажет федеральный спортивный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Балтика» — «Зенит»
Матч команд Андрея Талалаева и Сергея Семака состоится в среду, 16 сентября, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 мск.
В среду, 16 сентября, «Балтика» примет «Зенит» в 9-м туре Премьер-лиги.
Калининградцы в последних трех турах набрали 4 очка: победа над «Родиной» (3:0), поражение от «Локомотива» (0:1), ничья с «Факелом» (2:2) после 0:2 благодаря голам Голенкова и Хиля.
«Балтика» после 8-го тура занимала седьмое место с 11 очками. Игра с «Зенитом» — последняя, которую из-за четырехматчевой дисквалификации пропускает главный тренер команды Андрей Талалаев.
«Зенит» в трех последних турах победил «Факел» (1:0), уступил ЦСКА (1:2) и обыграл «Локомотив» (2:1). В таблице РПЛ после 8-го тура сине-бело-голубые занимали пятую строчку с 15 очками.
«СЭ» будет подробно следить за встречей «Балтика» — «Зенит». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0