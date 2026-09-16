«Спартак» — «Факел»: прогноз на матч 9-го тура РПЛ

«Спартак» и «Факел» сыграют в 9-м туре РПЛ в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на игру.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Факел»

Аналитики считают явными фаворитами матча хозяев поля. Победа «Спартака» оценивается в 1.33. Успех «Факела» можно взять за 10.00. Ничья — за 5.15.

Мнение экспертов

Константин Генич, спортивный комментатор

«У «Факела» пока ни одной победы в этом сезоне. И где она возьмется и как она возьмется — пока предположить очень сложно. Хотя по игре «Факел» смотрится очень неплохо, но удача отворачивается от воронежцев. Если «Спартак» на многое претендует, то, конечно, терять очки в матче с таким соперником ни в коем случае нельзя. У «Спартака» хорошая, глубокая скамейка. И Карседо вполне может этим воспользоваться. Главное — поддерживать высокий темп матча, тогда «Факел» дрогнет. «Спартак» — явный фаворит. И я думаю, что минимум с разницей в два мяча он победу должен одержать», — цитирует Генича «РБ Спорт».