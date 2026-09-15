Источник: Джику договорился со «Спартаком» о продлении контракта до 2029 года

Защитник «Спартака» Александер Джику договорился с московским клубом о продлении контракта до 2029 года, сообщает Ghanasoccernet.

По информации источника, новое соглашение 32-летнего ганца будет предусматривать повышение зарплаты. Действующий контракт Джику рассчитан до лета 2027 года и содержит опцию продления еще на один сезон.

Джику перешел в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре 2025 года. За московский клуб защитник провел 38 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.