Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур. Расписание и результаты матчей

Сегодня, 26 мая, состоится заключительный тур чемпионата России. Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в одно время – 14.00 по мск.
ЦСКА (Москва) – "Крылья Советов" (Самара)
Текстовая трансляция матча – здесь
"Ахмат" (Грозный) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярск)
Текстовая трансляция матча – здесь
"Динамо" (Москва) – "Арсенал" (Тула)
Текстовая трансляция матча – здесь
"Краснодар" – "Рубин" (Казань)
Текстовая трансляция матча – здесь
"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург)
"Локомотив" (Москва) – "Уфа"
Текстовая трансляция матча – здесь
"Оренбург" – "Спартак" (Москва)
Текстовая трансляция матча – здесь
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