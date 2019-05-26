Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур. Расписание и результаты матчей

Сегодня, 26 мая, состоится заключительный тур чемпионата России. Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в одно время – 14.00 по мск.

ЦСКА – "Крылья Советов" (Самара)

Текстовая трансляция матча – здесь

"Ахмат" (Грозный) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярск)

Текстовая трансляция матча – здесь

"Динамо" (Москва) – "Арсенал" (Тула)

Текстовая трансляция матча – здесь

"Краснодар" – "Рубин" (Казань)

Текстовая трансляция матча – здесь

"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург)

"Локомотив" (Москва) – "Уфа"

Текстовая трансляция матча – здесь

"Оренбург" – "Спартак" (Москва)

Текстовая трансляция матча – здесь

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