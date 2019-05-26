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Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур. Расписание и результаты матчей

Игроки ЦСКА: Родриго Бекао (крайний слева), Игорь Дивеев, Виктор Васин и Хердур Магнуссон. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игроки ЦСКА: Родриго Бекао (крайний слева), Игорь Дивеев, Виктор Васин и Хердур Магнуссон. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня, 26 мая, состоится заключительный тур чемпионата России. Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в одно время – 14.00 по мск.

ЦСКА – "Крылья Советов" (Самара)
Текстовая трансляция матча – здесь

ЦСКА - Крылья Советов

"Ахмат" (Грозный) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)

Ахмат - Ростов

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярск)
Текстовая трансляция матча – здесь

Зенит - Енисей

"Динамо" (Москва) – "Арсенал" (Тула)
Текстовая трансляция матча – здесь

Динамо - Арсенал Т

"Краснодар" – "Рубин" (Казань)
Текстовая трансляция матча – здесь

Краснодар - Рубин

"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург)

Анжи - Урал

"Локомотив" (Москва) – "Уфа"
Текстовая трансляция матча – здесь

Локомотив - Уфа

"Оренбург" – "Спартак" (Москва)
Текстовая трансляция матча – здесь

Оренбург - Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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