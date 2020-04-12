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Чалов на карантине смотрит «Половое воспитание», Гончаренко — «Дежавю», Акинфеев — «Полицейский с Рублевки»

22:08
Игорь Акинфеев и Федор Чалов. Фото АГН "Москва"/Global Look Press
Игорь Акинфеев и Федор Чалов. Фото АГН "Москва"/Global Look Press
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Представители ЦСКА в интервью клубному телевидению рассказали, что из кино и сериалов они смотрят во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Так нападающий Федор Чалов упомянул сериал «Половое воспитание», а вратарь и капитан Игорь Акинфеев — «Полицейского с Рублевки».

Федор Чалов: «Вчера посмотрел «Что было дальше?», это топ, один из лучших выпусков. Сегодня посмотрел «Шеф Адам Джонс». Посмотрел два сезона «Полового воспитания».

Катерина Кирильчева, главный редактор «ЦСКА ТВ»: «Посмотрели «Половое воспитание», «Лучше звоните Солу». Breaking bad — это уже классика, а «Сола» еще не смотрели.

Виктор Гончаренко, главный тренер: «На данный момент у меня два топ-фильма, которые очень понравились: «Дежавю» и «Судья».

Игорь Акинфеев: «Вечером, когда укладываем детей, садимся с женой. Пересматриваем «Полицейский с Рублевки» с начала. До этого смотрели только кусками. Потом, если есть время, выбираем фильм и смотрим что-то из новинок или какой-то старый».

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