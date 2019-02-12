Бывший президент "Рубина": "Российский футбол сейчас стал чистым по сравнению с прошлыми годами"

Бывший президент "Рубина" Александр Гусев рассказал, что во время работы в казанском клубе ему приходилось решать вопросы, связанные с просочением криминала в футбол. Он добавил, что команда наняла человека, который разрешал ситуации с угрозами в адрес футболистов.

– Перед чемпионским сезоном вы рассказывали о подозрении в странном поведении игроков "Рубина", якобы футболисты сдавали матчи. Как вы это вычищали?

– Российский футбол сейчас стал чистым по сравнению с прошлыми годами, - сказал Гусев в интервью "Бизнес Online". - Большое спасибо в этом Мутко. Он много хорошего сделал для спорта и оказался золотым человеком для республики, привезя Универсиаду. Но, когда я пришел в "Рубин", приходилось использовать методы из своего прошлого. Выяснили, что к игрокам обращались различные группировки.

Были разговоры в таком роде, что, если не пропустишь или не "придумаешь" пенальти, своих детей больше не увидишь. Шаронова, например, вовсю придавливали даже во второй приход. Манипуляции шли, но мы вовремя все узнали. Ко мне многие игроки приходили и признавались в подобном. Сейчас уже нет смысла их всех называть.

– Как вы их отбивали от таких манипуляций извне?

– Во многих командах работали люди с криминальным прошлым на не самых высоких должностях. Нам нужен был человек, способный решать вопросы, связанные с просочением криминала в футбол. Я посоветовался с людьми и все мне назвали Сайманова. Он в то время уже неплохо разбирался в футболе. Мы знали, что он приближен к группировке, но не привлекал к себе большого внимания. Как только мы его взяли, все пошло на лад. Его фамилия была хорошо известна в том мире. И в Москве, и в Питере его знали.

– Его приход стал главной страховкой от нежелательного влияния сторонних людей на футболистов?

– Самой главной. Меня тогда сильно критиковали многие люди. Как это я, генерал ФСБ, беру на работу в клуб Рустема Фидаевича на руководящую должность. Он же стал у меня спортивным директором и, кстати, отлично справлялся с этой должностью. Сайманов стал работать, и ребята начали доверять. Сами стали приходить и говорить, что были звонки с угрозами. Мы тут же улаживали все отношения, а футболисты говорили спасибо. Они поняли, что нам можно раскрываться, а это было самое важное.

Все о чемпионате России – здесь