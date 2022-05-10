Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:10

Наумов — о закрытии «Казанки»: «Перечеркивание труда моего, Смородской и Геркуса»

Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что руководству клуба лень заниматься «Казанкой»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное закрытие «Казанки».

«Отрицательно оцениваю это решение. Никакой экономии закрытие не даст. Если посмотреть, сколько людей выходят из «Казанки» и потом играют на высоком уровне, то будет понятно, что закрытие не оправдано. Футболист из молодежной команды в основную не попадет, там огромная пропасть. Вторая команда создавалась для ее устранения. На одном трансфере можно сэкономить и содержать команду два года. Там не такие большие затраты. Зачем ломать то, что сделано и дает результат? Для меня это перечеркивание труда моего, Смородской и Геркуса. Им просто лень заниматься этим делом. Давайте тогда и молодежку закроем с целью экономии», — сказал Наумов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» принял решение закрыть «Казанку». Руководство московского клуба считает, что молодежной команды будет достаточно для развития футболистов.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Локомотив-Казанка
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Ужас по имени «Тосно», «слив» Глушакова и начало «смуты». Вспоминаем последний полуфинал Кубка России с участием «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мещеряков — о возможном закрытии «Казанки»: «Ломать — не строить»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости