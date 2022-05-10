Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное закрытие «Казанки».

«Отрицательно оцениваю это решение. Никакой экономии закрытие не даст. Если посмотреть, сколько людей выходят из «Казанки» и потом играют на высоком уровне, то будет понятно, что закрытие не оправдано. Футболист из молодежной команды в основную не попадет, там огромная пропасть. Вторая команда создавалась для ее устранения. На одном трансфере можно сэкономить и содержать команду два года. Там не такие большие затраты. Зачем ломать то, что сделано и дает результат? Для меня это перечеркивание труда моего, Смородской и Геркуса. Им просто лень заниматься этим делом. Давайте тогда и молодежку закроем с целью экономии», — сказал Наумов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» принял решение закрыть «Казанку». Руководство московского клуба считает, что молодежной команды будет достаточно для развития футболистов.