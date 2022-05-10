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Сегодня, 14:36

«Локомотив» принял решение закрыть «Казанку»

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Дмитрий Сычев на фоне логотипа «Казанки».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Локомотив» принял решение закрыть проект «Казанка». Руководство клуба считает, что молодежной команды будет достаточно для развития игроков.

8 мая генеральный директор «Локомотива» Владимир Леноченко сообщил журналистам, что решение по «Казанке» еще не принято и клуб подал документы на лицензирование в ФНЛ-2.

Ранее о том, что фарм-клуб «Локомотива» может прекратить существование сообщал «РБ Спорт».

«Казанка» занимает 12-е место с 11 очками в турнирной таблице группы 2А ФНЛ-2.

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