«Локомотив» принял решение закрыть «Казанку»

По информации «СЭ», «Локомотив» принял решение закрыть проект «Казанка». Руководство клуба считает, что молодежной команды будет достаточно для развития игроков.

8 мая генеральный директор «Локомотива» Владимир Леноченко сообщил журналистам, что решение по «Казанке» еще не принято и клуб подал документы на лицензирование в ФНЛ-2.

Ранее о том, что фарм-клуб «Локомотива» может прекратить существование сообщал «РБ Спорт».

«Казанка» занимает 12-е место с 11 очками в турнирной таблице группы 2А ФНЛ-2.