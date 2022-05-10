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Мещеряков — о возможном закрытии «Казанки»: «Ломать — не строить»

В «Локомотиве» высказались по поводу возможного закрытия «Казанки»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное закрытие «Казанки».

«Ломать — не строить! Пусть люди, которые отвечают за это, хоть что-то сделают. Они же за что-то отвечают», — сказал Мещеряков «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» принял решение закрыть «Казанку», так как руководство клуба считает, что молодежной команды будет достаточно для развития футболистов.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Локомотив-Казанка
Анатолий Мещеряков
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