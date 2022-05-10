Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное закрытие «Казанки».

«Ломать — не строить! Пусть люди, которые отвечают за это, хоть что-то сделают. Они же за что-то отвечают», — сказал Мещеряков «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» принял решение закрыть «Казанку», так как руководство клуба считает, что молодежной команды будет достаточно для развития футболистов.