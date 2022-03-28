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Самедов: «Если «Спартак» играет в четыре защитника, то уход Айртона — не такая большая потеря»

Самедов отреагировал на возможный уход Айртона
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход защитника Лукаса Айртона.

«Это большая потеря латераля, если «Спартак» играет в три центральных защитника. Если мы говорим про игру в четыре защитника, то как левый защитник, это не такая уж большая потеря. Может быть, сейчас в команде нет игрока лучше на левом фланге, но в перспективе это не такая большая проблема. Возможно ли, что это не последний уход легионера из «Спартака». Не могу сказать», — сказал Самедов «СЭ».

Ранее появилась информация, что 24-летнего бразильца хочет арендовать «Фламенго». Пресс-служба «Спартака» сообщила, что в клуб обращались по поводу трансфера Лукаса Айртона.

Арендное соглашение будет рассчитано до декабря 2022 года. Кроме того, «Фламенго» сможет выкупить трансфера Айртона при достижении футболистом определенных результатов.

Александр Самедов
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